Dövizler / BELFA
BELFA: Bel Fuse Inc - Class A
118.11 USD 6.86 (5.49%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BELFA fiyatı bugün -5.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 117.62 ve Yüksek fiyatı olarak 124.63 aralığında işlem gördü.
Bel Fuse Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BELFA haberleri
Günlük aralık
117.62 124.63
Yıllık aralık
54.00 126.80
- Önceki kapanış
- 124.97
- Açılış
- 124.63
- Satış
- 118.11
- Alış
- 118.41
- Düşük
- 117.62
- Yüksek
- 124.63
- Hacim
- 59
- Günlük değişim
- -5.49%
- Aylık değişim
- 6.72%
- 6 aylık değişim
- 62.35%
- Yıllık değişim
- 18.07%
21 Eylül, Pazar