BELFA: Bel Fuse Inc - Class A
122.73 USD 2.24 (1.79%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BELFA hat sich für heute um -1.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 122.73 bis zu einem Hoch von 124.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bel Fuse Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BELFA News
Tagesspanne
122.73 124.63
Jahresspanne
54.00 126.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 124.97
- Eröffnung
- 124.63
- Bid
- 122.73
- Ask
- 123.03
- Tief
- 122.73
- Hoch
- 124.63
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- -1.79%
- Monatsänderung
- 10.90%
- 6-Monatsänderung
- 68.70%
- Jahresänderung
- 22.69%
