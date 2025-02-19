货币 / BELFA
BELFA: Bel Fuse Inc - Class A
122.99 USD 1.60 (1.28%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BELFA汇率已更改-1.28%。当日，交易品种以低点122.74和高点125.70进行交易。
关注Bel Fuse Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BELFA新闻
- Bel Fuse A stock reaches all-time high at 119.33 USD
- VOLT: A Relatively Safer Entry Into The AI Craze (NASDAQ:VOLT)
- Atal Capital Management Q2 2025 Letter
- Bel Fuse A Inc stock reaches all-time high at 118.02 USD
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 131.68 USD
- Bel Fuse Inc. (BELFB) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Bel Fuse A Inc stock hits all-time high at 109.92 USD
- Boston Beer Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Scholastic, Deckers Outdoor, Saia And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Aon (NYSE:AON), Bel Fuse (NASDAQ:BELFA)
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 109.07 USD
- Bel Fuse A earnings beat by $0.46, revenue topped estimates
- Merion Road Capital Q2 2025 Investor Letter
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 103.92 USD
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 101.76 USD
- Bel Fuse director Thomas Dooley resigns from board effective June 30
- Bel Fuse B Inc stock hits all-time high at 98.6 USD
- Bel Fuse Inc stock hits all-time high at 92.68 USD
- Bel Fuse: Stable, But Not Enough To Buy Yet (NASDAQ:BELFB)
- Farouq Tuweiq Assumes CEO Role
- Bel Fuse names Lynn Hutkin as new CFO
- Littelfuse: Headwinds Likely To Persist, But Valuation Is Now Very Attractive (LFUS)
- Five Below, Telix Pharmaceuticals, Dollar Tree And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Bel Fuse (NASDAQ:BELFA), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- Bel Fuse: Full Year Earnings Are In, But The Jury's Still Out On This One (NASDAQ:BELFB)
- Bel Fuse Inc. (BELFB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
122.74 125.70
年范围
54.00 126.80
- 前一天收盘价
- 124.59
- 开盘价
- 125.70
- 卖价
- 122.99
- 买价
- 123.29
- 最低价
- 122.74
- 最高价
- 125.70
- 交易量
- 20
- 日变化
- -1.28%
- 月变化
- 11.13%
- 6个月变化
- 69.06%
- 年变化
- 22.95%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值