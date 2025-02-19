CotationsSections
BELFA: Bel Fuse Inc - Class A

118.11 USD 6.86 (5.49%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BELFA a changé de -5.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 117.62 et à un maximum de 124.63.

Suivez la dynamique Bel Fuse Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
117.62 124.63
Range Annuel
54.00 126.80
Clôture Précédente
124.97
Ouverture
124.63
Bid
118.11
Ask
118.41
Plus Bas
117.62
Plus Haut
124.63
Volume
59
Changement quotidien
-5.49%
Changement Mensuel
6.72%
Changement à 6 Mois
62.35%
Changement Annuel
18.07%
20 septembre, samedi