Moedas / BELFA
BELFA: Bel Fuse Inc - Class A
125.59 USD 2.98 (2.43%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BELFA para hoje mudou para 2.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 125.31 e o mais alto foi 126.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Bel Fuse Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BELFA Notícias
Faixa diária
125.31 126.50
Faixa anual
54.00 126.80
- Fechamento anterior
- 122.61
- Open
- 125.80
- Bid
- 125.59
- Ask
- 125.89
- Low
- 125.31
- High
- 126.50
- Volume
- 31
- Mudança diária
- 2.43%
- Mudança mensal
- 13.48%
- Mudança de 6 meses
- 72.63%
- Mudança anual
- 25.55%
