通貨 / BELFA
BELFA: Bel Fuse Inc - Class A
124.97 USD 2.36 (1.92%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BELFAの今日の為替レートは、1.92%変化しました。日中、通貨は1あたり124.55の安値と126.50の高値で取引されました。
Bel Fuse Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BELFA News
- Bel Fuse A stock reaches all-time high at 119.33 USD
- VOLT: A Relatively Safer Entry Into The AI Craze (NASDAQ:VOLT)
- Atal Capital Management Q2 2025 Letter
- Bel Fuse A Inc stock reaches all-time high at 118.02 USD
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 131.68 USD
- Bel Fuse Inc. (BELFB) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Bel Fuse A Inc stock hits all-time high at 109.92 USD
- Boston Beer Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Scholastic, Deckers Outdoor, Saia And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Aon (NYSE:AON), Bel Fuse (NASDAQ:BELFA)
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 109.07 USD
- Bel Fuse A earnings beat by $0.46, revenue topped estimates
- Merion Road Capital Q2 2025 Investor Letter
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 103.92 USD
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 101.76 USD
- Bel Fuse director Thomas Dooley resigns from board effective June 30
- Bel Fuse B Inc stock hits all-time high at 98.6 USD
- Bel Fuse Inc stock hits all-time high at 92.68 USD
- Bel Fuse: Stable, But Not Enough To Buy Yet (NASDAQ:BELFB)
- Farouq Tuweiq Assumes CEO Role
- Bel Fuse names Lynn Hutkin as new CFO
- Littelfuse: Headwinds Likely To Persist, But Valuation Is Now Very Attractive (LFUS)
- Five Below, Telix Pharmaceuticals, Dollar Tree And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Bel Fuse (NASDAQ:BELFA), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- Bel Fuse: Full Year Earnings Are In, But The Jury's Still Out On This One (NASDAQ:BELFB)
- Bel Fuse Inc. (BELFB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
124.55 126.50
1年のレンジ
54.00 126.80
- 以前の終値
- 122.61
- 始値
- 124.55
- 買値
- 124.97
- 買値
- 125.27
- 安値
- 124.55
- 高値
- 126.50
- 出来高
- 46
- 1日の変化
- 1.92%
- 1ヶ月の変化
- 12.92%
- 6ヶ月の変化
- 71.78%
- 1年の変化
- 24.93%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K