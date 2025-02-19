Валюты / BELFA
BELFA: Bel Fuse Inc - Class A
124.59 USD 2.87 (2.36%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BELFA за сегодня изменился на 2.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 122.95, а максимальная — 124.59.
Следите за динамикой Bel Fuse Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
122.95 124.59
Годовой диапазон
54.00 126.80
- Предыдущее закрытие
- 121.72
- Open
- 122.95
- Bid
- 124.59
- Ask
- 124.89
- Low
- 122.95
- High
- 124.59
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 2.36%
- Месячное изменение
- 12.58%
- 6-месячное изменение
- 71.26%
- Годовое изменение
- 24.55%
