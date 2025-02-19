КотировкиРазделы
BELFA
BELFA: Bel Fuse Inc - Class A

124.59 USD 2.87 (2.36%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BELFA за сегодня изменился на 2.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 122.95, а максимальная — 124.59.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
122.95 124.59
Годовой диапазон
54.00 126.80
Предыдущее закрытие
121.72
Open
122.95
Bid
124.59
Ask
124.89
Low
122.95
High
124.59
Объем
7
Дневное изменение
2.36%
Месячное изменение
12.58%
6-месячное изменение
71.26%
Годовое изменение
24.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.