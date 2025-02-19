시세섹션
통화 / BELFA
주식로 돌아가기

BELFA: Bel Fuse Inc - Class A

118.11 USD 6.86 (5.49%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BELFA 환율이 오늘 -5.49%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 117.62이고 고가는 124.63이었습니다.

Bel Fuse Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BELFA News

일일 변동 비율
117.62 124.63
년간 변동
54.00 126.80
이전 종가
124.97
시가
124.63
Bid
118.11
Ask
118.41
저가
117.62
고가
124.63
볼륨
59
일일 변동
-5.49%
월 변동
6.72%
6개월 변동
62.35%
년간 변동율
18.07%
20 9월, 토요일