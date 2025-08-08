FiyatlarBölümler
Dövizler / BDX
BDX: Becton, Dickinson and Company

187.09 USD 1.27 (0.67%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BDX fiyatı bugün -0.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 185.65 ve Yüksek fiyatı olarak 188.85 aralığında işlem gördü.

Becton, Dickinson and Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
185.65 188.85
Yıllık aralık
163.33 251.99
Önceki kapanış
188.36
Açılış
188.41
Satış
187.09
Alış
187.39
Düşük
185.65
Yüksek
188.85
Hacim
2.467 K
Günlük değişim
-0.67%
Aylık değişim
-2.81%
6 aylık değişim
-18.08%
Yıllık değişim
-23.02%
21 Eylül, Pazar