Dövizler / BDX
BDX: Becton, Dickinson and Company
187.09 USD 1.27 (0.67%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BDX fiyatı bugün -0.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 185.65 ve Yüksek fiyatı olarak 188.85 aralığında işlem gördü.
Becton, Dickinson and Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BDX haberleri
Günlük aralık
185.65 188.85
Yıllık aralık
163.33 251.99
- Önceki kapanış
- 188.36
- Açılış
- 188.41
- Satış
- 187.09
- Alış
- 187.39
- Düşük
- 185.65
- Yüksek
- 188.85
- Hacim
- 2.467 K
- Günlük değişim
- -0.67%
- Aylık değişim
- -2.81%
- 6 aylık değişim
- -18.08%
- Yıllık değişim
- -23.02%
21 Eylül, Pazar