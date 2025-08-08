Währungen / BDX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BDX: Becton, Dickinson and Company
188.36 USD 0.77 (0.41%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BDX hat sich für heute um 0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 187.04 bis zu einem Hoch von 189.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Becton, Dickinson and Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BDX News
- Why Becton Dickinson (BDX) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Should Value Investors Buy Becton, Dickinson and Company (BDX) Stock?
- SOLV Strong Q2 Results Signal Momentum: Is the Stock Worth Buying Now?
- BDX vs. MMSI: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Hologic's 2025 Outlook Improves on Strong Q3, Easing Tariff Headwinds
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Becton Dickinson Stock?
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Here's Why Becton Dickinson (BDX) is a Strong Value Stock
- BDJ: This Fund Provides Diversification Benefits Along With A High Yield
- Best Dividend Kings: August 2025
- Heartland Mid Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Jefferies’ top stock picks: From Big Tech to semis, these are consistent winners
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Edwards Lifesciences: Gradually Winning My Investment Heart (NYSE:EW)
- Becton, Dickinson: Great Time To Buy This Dividend Aristocrat (BDX)
- Waters stock remains Overweight at KeyBanc on post-merger potential
- 11 Dividend Aristocrats With Excellent Upside Potential In The Next Year
- Here's Why Becton Dickinson (BDX) is a Strong Growth Stock
- Why Becton Dickinson (BDX) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Can Sustained Product Demand Drive CAH Stock Before Q4 Earnings?
- Company News for Aug 8, 2025
- Piper Sandler raises Becton Dickinson stock price target to $200 on earnings beat
Tagesspanne
187.04 189.04
Jahresspanne
163.33 251.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 187.59
- Eröffnung
- 188.00
- Bid
- 188.36
- Ask
- 188.66
- Tief
- 187.04
- Hoch
- 189.04
- Volumen
- 1.806 K
- Tagesänderung
- 0.41%
- Monatsänderung
- -2.15%
- 6-Monatsänderung
- -17.52%
- Jahresänderung
- -22.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K