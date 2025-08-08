KurseKategorien
BDX
BDX: Becton, Dickinson and Company

188.36 USD 0.77 (0.41%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BDX hat sich für heute um 0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 187.04 bis zu einem Hoch von 189.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die Becton, Dickinson and Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
187.04 189.04
Jahresspanne
163.33 251.99
Vorheriger Schlusskurs
187.59
Eröffnung
188.00
Bid
188.36
Ask
188.66
Tief
187.04
Hoch
189.04
Volumen
1.806 K
Tagesänderung
0.41%
Monatsänderung
-2.15%
6-Monatsänderung
-17.52%
Jahresänderung
-22.50%
