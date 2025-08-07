货币 / BDX
BDX: Becton, Dickinson and Company
186.14 USD 0.29 (0.16%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BDX汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点185.16和高点188.04进行交易。
关注Becton, Dickinson and Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
185.16 188.04
年范围
163.33 251.99
- 前一天收盘价
- 185.85
- 开盘价
- 185.37
- 卖价
- 186.14
- 买价
- 186.44
- 最低价
- 185.16
- 最高价
- 188.04
- 交易量
- 2.008 K
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- -3.30%
- 6个月变化
- -18.49%
- 年变化
- -23.41%
