BDX: Becton, Dickinson and Company
186.14 USD 0.29 (0.16%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BDX за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 185.16, а максимальная — 188.04.
Следите за динамикой Becton, Dickinson and Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
185.16 188.04
Годовой диапазон
163.33 251.99
- Предыдущее закрытие
- 185.85
- Open
- 185.37
- Bid
- 186.14
- Ask
- 186.44
- Low
- 185.16
- High
- 188.04
- Объем
- 2.008 K
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- -3.30%
- 6-месячное изменение
- -18.49%
- Годовое изменение
- -23.41%
