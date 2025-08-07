КотировкиРазделы
Валюты / BDX
Назад в Рынок акций США

BDX: Becton, Dickinson and Company

186.14 USD 0.29 (0.16%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BDX за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 185.16, а максимальная — 188.04.

Следите за динамикой Becton, Dickinson and Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BDX

Дневной диапазон
185.16 188.04
Годовой диапазон
163.33 251.99
Предыдущее закрытие
185.85
Open
185.37
Bid
186.14
Ask
186.44
Low
185.16
High
188.04
Объем
2.008 K
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
-3.30%
6-месячное изменение
-18.49%
Годовое изменение
-23.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.