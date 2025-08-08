통화 / BDX
BDX: Becton, Dickinson and Company
187.09 USD 1.27 (0.67%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BDX 환율이 오늘 -0.67%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 185.65이고 고가는 188.85이었습니다.
Becton, Dickinson and Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
185.65 188.85
년간 변동
163.33 251.99
- 이전 종가
- 188.36
- 시가
- 188.41
- Bid
- 187.09
- Ask
- 187.39
- 저가
- 185.65
- 고가
- 188.85
- 볼륨
- 2.467 K
- 일일 변동
- -0.67%
- 월 변동
- -2.81%
- 6개월 변동
- -18.08%
- 년간 변동율
- -23.02%
