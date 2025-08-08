通貨 / BDX
BDX: Becton, Dickinson and Company
188.36 USD 0.77 (0.41%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BDXの今日の為替レートは、0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり187.04の安値と189.04の高値で取引されました。
Becton, Dickinson and Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
187.04 189.04
1年のレンジ
163.33 251.99
- 以前の終値
- 187.59
- 始値
- 188.00
- 買値
- 188.36
- 買値
- 188.66
- 安値
- 187.04
- 高値
- 189.04
- 出来高
- 1.806 K
- 1日の変化
- 0.41%
- 1ヶ月の変化
- -2.15%
- 6ヶ月の変化
- -17.52%
- 1年の変化
- -22.50%
