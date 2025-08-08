Devises / BDX
BDX: Becton, Dickinson and Company
187.09 USD 1.27 (0.67%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BDX a changé de -0.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 185.65 et à un maximum de 188.85.
Suivez la dynamique Becton, Dickinson and Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
185.65 188.85
Range Annuel
163.33 251.99
- Clôture Précédente
- 188.36
- Ouverture
- 188.41
- Bid
- 187.09
- Ask
- 187.39
- Plus Bas
- 185.65
- Plus Haut
- 188.85
- Volume
- 2.467 K
- Changement quotidien
- -0.67%
- Changement Mensuel
- -2.81%
- Changement à 6 Mois
- -18.08%
- Changement Annuel
- -23.02%
