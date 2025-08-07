Divisas / BDX
BDX: Becton, Dickinson and Company
187.59 USD 1.45 (0.78%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BDX de hoy ha cambiado un 0.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 186.72, mientras que el máximo ha alcanzado 190.02.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Becton, Dickinson and Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
186.72 190.02
Rango anual
163.33 251.99
- Cierres anteriores
- 186.14
- Open
- 186.79
- Bid
- 187.59
- Ask
- 187.89
- Low
- 186.72
- High
- 190.02
- Volumen
- 1.682 K
- Cambio diario
- 0.78%
- Cambio mensual
- -2.55%
- Cambio a 6 meses
- -17.86%
- Cambio anual
- -22.82%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B