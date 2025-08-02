Dövizler / BBJP
BBJP: JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
66.77 USD 0.58 (0.86%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BBJP fiyatı bugün -0.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 66.60 ve Yüksek fiyatı olarak 66.88 aralığında işlem gördü.
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BBJP haberleri
Günlük aralık
66.60 66.88
Yıllık aralık
49.07 67.65
- Önceki kapanış
- 67.35
- Açılış
- 66.76
- Satış
- 66.77
- Alış
- 67.07
- Düşük
- 66.60
- Yüksek
- 66.88
- Hacim
- 1.181 K
- Günlük değişim
- -0.86%
- Aylık değişim
- 4.08%
- 6 aylık değişim
- 20.20%
- Yıllık değişim
- 11.58%
21 Eylül, Pazar