Moedas / BBJP
BBJP: JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
67.35 USD 0.25 (0.37%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BBJP para hoje mudou para 0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 67.01 e o mais alto foi 67.47.
Veja a dinâmica do par de moedas JPMorgan BetaBuilders Japan ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBJP Notícias
Faixa diária
67.01 67.47
Faixa anual
49.07 67.65
- Fechamento anterior
- 67.10
- Open
- 67.14
- Bid
- 67.35
- Ask
- 67.65
- Low
- 67.01
- High
- 67.47
- Volume
- 1.428 K
- Mudança diária
- 0.37%
- Mudança mensal
- 4.99%
- Mudança de 6 meses
- 21.24%
- Mudança anual
- 12.55%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh