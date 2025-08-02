Währungen / BBJP
BBJP: JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
66.77 USD 0.58 (0.86%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BBJP hat sich für heute um -0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.60 bis zu einem Hoch von 66.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die JPMorgan BetaBuilders Japan ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
M5
M15
M30
H1
H4
D1
W1
MN
Tagesspanne
66.60 66.88
Jahresspanne
49.07 67.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 67.35
- Eröffnung
- 66.76
- Bid
- 66.77
- Ask
- 67.07
- Tief
- 66.60
- Hoch
- 66.88
- Volumen
- 1.181 K
- Tagesänderung
- -0.86%
- Monatsänderung
- 4.08%
- 6-Monatsänderung
- 20.20%
- Jahresänderung
- 11.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K