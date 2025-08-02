KurseKategorien
Währungen / BBJP
Zurück zum Aktien

BBJP: JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

66.77 USD 0.58 (0.86%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BBJP hat sich für heute um -0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.60 bis zu einem Hoch von 66.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die JPMorgan BetaBuilders Japan ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBJP News

Tagesspanne
66.60 66.88
Jahresspanne
49.07 67.65
Vorheriger Schlusskurs
67.35
Eröffnung
66.76
Bid
66.77
Ask
67.07
Tief
66.60
Hoch
66.88
Volumen
1.181 K
Tagesänderung
-0.86%
Monatsänderung
4.08%
6-Monatsänderung
20.20%
Jahresänderung
11.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K