货币 / BBJP
BBJP: JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
67.10 USD 0.13 (0.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BBJP汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点66.81和高点67.65进行交易。
关注JPMorgan BetaBuilders Japan ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BBJP新闻
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Slower Job Growth Likely Solidifies September Rate Cut
- Curveballs: Inflation, Yields, Wages, Job Market, Housing
- Solid Japanese GDP Not Enough To Ensure BoJ Rate Hike
- Strong Japanese Wage Growth Boosts Chances Of October Rate Hike
- Nikkei 225 Slips As Rising Yields And BOJ Signals Weigh On Sentiment (NKY:IND)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Weak Japanese Industrial Production Complicates BoJ's Rate Decision
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Japanese Inflation Staying Above 3% Raises Chances Of Rate Hike
- International Breakouts To Watch
- Clear Skies Ahead: Japan’s Structural Renaissance
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Dissent Emerges At The Fed, Trade Agreements Surge
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- U.S. Tariffs – Liberation Day 2.0, August 1
- The New (American) World Industrial Order
- Bank of Japan Pauses While Hiking Inflation Outlook
- APAC Equities: The Sensitivity To Oil Prices
日范围
66.81 67.65
年范围
49.07 67.65
- 前一天收盘价
- 67.23
- 开盘价
- 67.20
- 卖价
- 67.10
- 买价
- 67.40
- 最低价
- 66.81
- 最高价
- 67.65
- 交易量
- 1.420 K
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 4.60%
- 6个月变化
- 20.79%
- 年变化
- 12.13%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B