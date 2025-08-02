QuotazioniSezioni
BBJP: JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

66.77 USD 0.58 (0.86%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBJP ha avuto una variazione del -0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 66.60 e ad un massimo di 66.88.

Segui le dinamiche di JPMorgan BetaBuilders Japan ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
66.60 66.88
Intervallo Annuale
49.07 67.65
Chiusura Precedente
67.35
Apertura
66.76
Bid
66.77
Ask
67.07
Minimo
66.60
Massimo
66.88
Volume
1.181 K
Variazione giornaliera
-0.86%
Variazione Mensile
4.08%
Variazione Semestrale
20.20%
Variazione Annuale
11.58%
