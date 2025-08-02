Valute / BBJP
BBJP: JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
66.77 USD 0.58 (0.86%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BBJP ha avuto una variazione del -0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 66.60 e ad un massimo di 66.88.
Segui le dinamiche di JPMorgan BetaBuilders Japan ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BBJP News
Intervallo Giornaliero
66.60 66.88
Intervallo Annuale
49.07 67.65
- Chiusura Precedente
- 67.35
- Apertura
- 66.76
- Bid
- 66.77
- Ask
- 67.07
- Minimo
- 66.60
- Massimo
- 66.88
- Volume
- 1.181 K
- Variazione giornaliera
- -0.86%
- Variazione Mensile
- 4.08%
- Variazione Semestrale
- 20.20%
- Variazione Annuale
- 11.58%
21 settembre, domenica