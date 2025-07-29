Валюты / BBJP
BBJP: JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
67.23 USD 0.02 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBJP за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.07, а максимальная — 67.31.
Следите за динамикой JPMorgan BetaBuilders Japan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BBJP
Дневной диапазон
67.07 67.31
Годовой диапазон
49.07 67.31
- Предыдущее закрытие
- 67.21
- Open
- 67.19
- Bid
- 67.23
- Ask
- 67.53
- Low
- 67.07
- High
- 67.31
- Объем
- 2.902 K
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 4.80%
- 6-месячное изменение
- 21.03%
- Годовое изменение
- 12.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.