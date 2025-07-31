通貨 / BBJP
BBJP: JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
67.35 USD 0.25 (0.37%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BBJPの今日の為替レートは、0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり67.01の安値と67.47の高値で取引されました。
JPMorgan BetaBuilders Japan ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BBJP News
1日のレンジ
67.01 67.47
1年のレンジ
49.07 67.65
- 以前の終値
- 67.10
- 始値
- 67.14
- 買値
- 67.35
- 買値
- 67.65
- 安値
- 67.01
- 高値
- 67.47
- 出来高
- 1.428 K
- 1日の変化
- 0.37%
- 1ヶ月の変化
- 4.99%
- 6ヶ月の変化
- 21.24%
- 1年の変化
- 12.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K