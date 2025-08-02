Devises / BBJP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BBJP: JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
66.77 USD 0.58 (0.86%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BBJP a changé de -0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.60 et à un maximum de 66.88.
Suivez la dynamique JPMorgan BetaBuilders Japan ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBJP Nouvelles
- Japan's Inflection Point
- Bank of Japan Hits Pause; Dissenting Votes Hint At Incoming Rate Hikes
- Global Economic Outlook: September 2025
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Slower Job Growth Likely Solidifies September Rate Cut
- Curveballs: Inflation, Yields, Wages, Job Market, Housing
- Solid Japanese GDP Not Enough To Ensure BoJ Rate Hike
- Strong Japanese Wage Growth Boosts Chances Of October Rate Hike
- Nikkei 225 Slips As Rising Yields And BOJ Signals Weigh On Sentiment (NKY:IND)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Weak Japanese Industrial Production Complicates BoJ's Rate Decision
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Japanese Inflation Staying Above 3% Raises Chances Of Rate Hike
- International Breakouts To Watch
- Clear Skies Ahead: Japan’s Structural Renaissance
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Dissent Emerges At The Fed, Trade Agreements Surge
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- U.S. Tariffs – Liberation Day 2.0, August 1
Range quotidien
66.60 66.88
Range Annuel
49.07 67.65
- Clôture Précédente
- 67.35
- Ouverture
- 66.76
- Bid
- 66.77
- Ask
- 67.07
- Plus Bas
- 66.60
- Plus Haut
- 66.88
- Volume
- 1.181 K
- Changement quotidien
- -0.86%
- Changement Mensuel
- 4.08%
- Changement à 6 Mois
- 20.20%
- Changement Annuel
- 11.58%
20 septembre, samedi