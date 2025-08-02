CotationsSections
BBJP: JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

66.77 USD 0.58 (0.86%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BBJP a changé de -0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.60 et à un maximum de 66.88.

Suivez la dynamique JPMorgan BetaBuilders Japan ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
66.60 66.88
Range Annuel
49.07 67.65
Clôture Précédente
67.35
Ouverture
66.76
Bid
66.77
Ask
67.07
Plus Bas
66.60
Plus Haut
66.88
Volume
1.181 K
Changement quotidien
-0.86%
Changement Mensuel
4.08%
Changement à 6 Mois
20.20%
Changement Annuel
11.58%
