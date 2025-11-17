BBBY-WT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün BED BATH & BEYOND, INC. hisse senedi 0.7499 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 0.7105 - 0.7528 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 0.7000 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 17 değerine ulaştı. BBBY-WT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

BED BATH & BEYOND, INC. hisse senedi temettü ödüyor mu? BED BATH & BEYOND, INC. hisse senedi şu anda 0.7499 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -53.42% ve USD değerlerini izler. BBBY-WT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

BBBY-WT hisse senedi nasıl alınır? BED BATH & BEYOND, INC. hisselerini şu anki 0.7499 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 0.7499 ve Ask 0.7529 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 17 ve günlük değişim oranı 2.73% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte BBBY-WT fiyat hareketlerini takip edin.

BBBY-WT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? BED BATH & BEYOND, INC. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 0.6917 - 1.8300 ve mevcut fiyatı 0.7499 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 0.7499 veya Ask 0.7529 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -33.04% ve 6 aylık değişim oranı -53.42% değerlerini karşılaştırır. BBBY-WT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

BED BATH & BEYOND, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? BED BATH & BEYOND, INC. hisse senedi yıllık olarak 1.8300 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 0.6917 - 1.8300). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 0.7000 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak BED BATH & BEYOND, INC. performansını takip edin.

BED BATH & BEYOND, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 0.6917 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 0.7499 ve hareket ettiği yıllık aralık 0.6917 - 1.8300 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki BBBY-WT fiyat hareketlerini izleyin.