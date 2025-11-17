- Genel bakış
BBBY-WT: BED BATH & BEYOND, INC.
BBBY-WT fiyatı bugün 7.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.7105 ve Yüksek fiyatı olarak 0.7528 aralığında işlem gördü.
BED BATH & BEYOND, INC. hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
BBBY-WT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün BED BATH & BEYOND, INC. hisse senedi 0.7499 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 0.7105 - 0.7528 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 0.7000 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 17 değerine ulaştı. BBBY-WT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
BED BATH & BEYOND, INC. hisse senedi temettü ödüyor mu?
BED BATH & BEYOND, INC. hisse senedi şu anda 0.7499 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -53.42% ve USD değerlerini izler. BBBY-WT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
BBBY-WT hisse senedi nasıl alınır?
BED BATH & BEYOND, INC. hisselerini şu anki 0.7499 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 0.7499 ve Ask 0.7529 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 17 ve günlük değişim oranı 2.73% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte BBBY-WT fiyat hareketlerini takip edin.
BBBY-WT hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
BED BATH & BEYOND, INC. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 0.6917 - 1.8300 ve mevcut fiyatı 0.7499 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 0.7499 veya Ask 0.7529 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -33.04% ve 6 aylık değişim oranı -53.42% değerlerini karşılaştırır. BBBY-WT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
BED BATH & BEYOND, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
BED BATH & BEYOND, INC. hisse senedi yıllık olarak 1.8300 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 0.6917 - 1.8300). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 0.7000 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak BED BATH & BEYOND, INC. performansını takip edin.
BED BATH & BEYOND, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 0.6917 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 0.7499 ve hareket ettiği yıllık aralık 0.6917 - 1.8300 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki BBBY-WT fiyat hareketlerini izleyin.
BBBY-WT hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
BED BATH & BEYOND, INC. geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 0.7000 ve yıllık değişim oranı -53.42% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 0.7000
- Açılış
- 0.7300
- Satış
- 0.7499
- Alış
- 0.7529
- Düşük
- 0.7105
- Yüksek
- 0.7528
- Hacim
- 17
- Günlük değişim
- 7.13%
- Aylık değişim
- -33.04%
- 6 aylık değişim
- -53.42%
- Yıllık değişim
- -53.42%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 9.9
- Önceki
- 10.7
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki