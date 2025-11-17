BBBY-WT股票今天的价格是多少？ BED BATH & BEYOND, INC.股票今天的定价为0.7499。它在0.7105 - 0.7528范围内交易，昨天的收盘价为0.7000，交易量达到17。BBBY-WT的实时价格图表显示了这些更新。

BED BATH & BEYOND, INC.股票是否支付股息？ BED BATH & BEYOND, INC.目前的价值为0.7499。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-53.42%和USD。实时查看图表以跟踪BBBY-WT走势。

如何购买BBBY-WT股票？ 您可以以0.7499的当前价格购买BED BATH & BEYOND, INC.股票。订单通常设置在0.7499或0.7529附近，而17和2.73%显示市场活动。立即关注BBBY-WT的实时图表更新。

如何投资BBBY-WT股票？ 投资BED BATH & BEYOND, INC.需要考虑年度范围0.6917 - 1.8300和当前价格0.7499。许多人在以0.7499或0.7529下订单之前，会比较-33.04%和。实时查看BBBY-WT价格图表，了解每日变化。

BED BATH & BEYOND, INC.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，BED BATH & BEYOND, INC.的最高价格是1.8300。在0.6917 - 1.8300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BED BATH & BEYOND, INC.的绩效。

BED BATH & BEYOND, INC.股票的最低价格是多少？ BED BATH & BEYOND, INC.（BBBY-WT）的最低价格为0.6917。将其与当前的0.7499和0.6917 - 1.8300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBBY-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。