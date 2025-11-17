BBBY-WT: BED BATH & BEYOND, INC.
今日BBBY-WT汇率已更改7.13%。当日，交易品种以低点0.7105和高点0.7528进行交易。
关注BED BATH & BEYOND, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BBBY-WT股票今天的价格是多少？
BED BATH & BEYOND, INC.股票今天的定价为0.7499。它在0.7105 - 0.7528范围内交易，昨天的收盘价为0.7000，交易量达到17。BBBY-WT的实时价格图表显示了这些更新。
BED BATH & BEYOND, INC.股票是否支付股息？
BED BATH & BEYOND, INC.目前的价值为0.7499。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-53.42%和USD。实时查看图表以跟踪BBBY-WT走势。
如何购买BBBY-WT股票？
您可以以0.7499的当前价格购买BED BATH & BEYOND, INC.股票。订单通常设置在0.7499或0.7529附近，而17和2.73%显示市场活动。立即关注BBBY-WT的实时图表更新。
如何投资BBBY-WT股票？
投资BED BATH & BEYOND, INC.需要考虑年度范围0.6917 - 1.8300和当前价格0.7499。许多人在以0.7499或0.7529下订单之前，会比较-33.04%和。实时查看BBBY-WT价格图表，了解每日变化。
BED BATH & BEYOND, INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BED BATH & BEYOND, INC.的最高价格是1.8300。在0.6917 - 1.8300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BED BATH & BEYOND, INC.的绩效。
BED BATH & BEYOND, INC.股票的最低价格是多少？
BED BATH & BEYOND, INC.（BBBY-WT）的最低价格为0.6917。将其与当前的0.7499和0.6917 - 1.8300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBBY-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BBBY-WT股票是什么时候拆分的？
BED BATH & BEYOND, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.7000和-53.42%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.7000
- 开盘价
- 0.7300
- 卖价
- 0.7499
- 买价
- 0.7529
- 最低价
- 0.7105
- 最高价
- 0.7528
- 交易量
- 17
- 日变化
- 7.13%
- 月变化
- -33.04%
- 6个月变化
- -53.42%
- 年变化
- -53.42%
- 实际值
-
- 预测值
- 9.9
- 前值
- 10.7
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值