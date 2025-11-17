报价部分
货币 / BBBY-WT
回到股票

BBBY-WT: BED BATH & BEYOND, INC.

0.7499 USD 0.0499 (7.13%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BBBY-WT汇率已更改7.13%。当日，交易品种以低点0.7105和高点0.7528进行交易。

关注BED BATH & BEYOND, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BBBY-WT股票今天的价格是多少？

BED BATH & BEYOND, INC.股票今天的定价为0.7499。它在0.7105 - 0.7528范围内交易，昨天的收盘价为0.7000，交易量达到17。BBBY-WT的实时价格图表显示了这些更新。

BED BATH & BEYOND, INC.股票是否支付股息？

BED BATH & BEYOND, INC.目前的价值为0.7499。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-53.42%和USD。实时查看图表以跟踪BBBY-WT走势。

如何购买BBBY-WT股票？

您可以以0.7499的当前价格购买BED BATH & BEYOND, INC.股票。订单通常设置在0.7499或0.7529附近，而17和2.73%显示市场活动。立即关注BBBY-WT的实时图表更新。

如何投资BBBY-WT股票？

投资BED BATH & BEYOND, INC.需要考虑年度范围0.6917 - 1.8300和当前价格0.7499。许多人在以0.7499或0.7529下订单之前，会比较-33.04%和。实时查看BBBY-WT价格图表，了解每日变化。

BED BATH & BEYOND, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BED BATH & BEYOND, INC.的最高价格是1.8300。在0.6917 - 1.8300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BED BATH & BEYOND, INC.的绩效。

BED BATH & BEYOND, INC.股票的最低价格是多少？

BED BATH & BEYOND, INC.（BBBY-WT）的最低价格为0.6917。将其与当前的0.7499和0.6917 - 1.8300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBBY-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BBBY-WT股票是什么时候拆分的？

BED BATH & BEYOND, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.7000和-53.42%中可见。

日范围
0.7105 0.7528
年范围
0.6917 1.8300
前一天收盘价
0.7000
开盘价
0.7300
卖价
0.7499
买价
0.7529
最低价
0.7105
最高价
0.7528
交易量
17
日变化
7.13%
月变化
-33.04%
6个月变化
-53.42%
年变化
-53.42%
17 十一月, 星期一
13:30
USD
纽约联储制造业指数
实际值
预测值
9.9
前值
10.7
14:30
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
20:35
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值