BBBY-WT: BED BATH & BEYOND, INC.

0.7499 USD 0.0499 (7.13%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BBBY-WTの今日の為替レートは、7.13%変化しました。日中、通貨は1あたり0.7105の安値と0.7528の高値で取引されました。

BED BATH & BEYOND, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BBBY-WT株の現在の価格は？

BED BATH & BEYOND, INC.の株価は本日0.7499です。0.7105 - 0.7528内で取引され、前日の終値は0.7000、取引量は17に達しました。BBBY-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

BED BATH & BEYOND, INC.の株は配当を出しますか？

BED BATH & BEYOND, INC.の現在の価格は0.7499です。配当方針は会社によりますが、投資家は-53.42%やUSDにも注目します。BBBY-WTの動きはライブチャートで確認できます。

BBBY-WT株を買う方法は？

BED BATH & BEYOND, INC.の株は現在0.7499で購入可能です。注文は通常0.7499または0.7529付近で行われ、17や2.73%が市場の動きを示します。BBBY-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。

BBBY-WT株に投資する方法は？

BED BATH & BEYOND, INC.への投資では、年間の値幅0.6917 - 1.8300と現在の0.7499を考慮します。注文は多くの場合0.7499や0.7529で行われる前に、-33.04%や-53.42%と比較されます。BBBY-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BED BATH & BEYOND, INC.の株の最高値は？

BED BATH & BEYOND, INC.の過去1年の最高値は1.8300でした。0.6917 - 1.8300内で株価は大きく変動し、0.7000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BED BATH & BEYOND, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BED BATH & BEYOND, INC.の株の最低値は？

BED BATH & BEYOND, INC.(BBBY-WT)の年間最安値は0.6917でした。現在の0.7499や0.6917 - 1.8300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBBY-WTの動きはライブチャートで確認できます。

BBBY-WTの株式分割はいつ行われましたか？

BED BATH & BEYOND, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.7000、-53.42%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.7105 0.7528
1年のレンジ
0.6917 1.8300
以前の終値
0.7000
始値
0.7300
買値
0.7499
買値
0.7529
安値
0.7105
高値
0.7528
出来高
17
1日の変化
7.13%
1ヶ月の変化
-33.04%
6ヶ月の変化
-53.42%
1年の変化
-53.42%
