BBBY-WT: BED BATH & BEYOND, INC.

0.7499 USD 0.0499 (7.13%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBBY-WT ha avuto una variazione del 7.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.7105 e ad un massimo di 0.7528.

Segui le dinamiche di BED BATH & BEYOND, INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BBBY-WT oggi?

Oggi le azioni BED BATH & BEYOND, INC. sono prezzate a 0.7499. Viene scambiato all'interno di 0.7105 - 0.7528, la chiusura di ieri è stata 0.7000 e il volume degli scambi ha raggiunto 17. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BBBY-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni BED BATH & BEYOND, INC. pagano dividendi?

BED BATH & BEYOND, INC. è attualmente valutato a 0.7499. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -53.42% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BBBY-WT.

Come acquistare azioni BBBY-WT?

Puoi acquistare azioni BED BATH & BEYOND, INC. al prezzo attuale di 0.7499. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.7499 o 0.7529, mentre 17 e 2.73% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BBBY-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BBBY-WT?

Investire in BED BATH & BEYOND, INC. implica considerare l'intervallo annuale 0.6917 - 1.8300 e il prezzo attuale 0.7499. Molti confrontano -33.04% e -53.42% prima di effettuare ordini su 0.7499 o 0.7529. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BBBY-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BED BATH & BEYOND, INC.?

Il prezzo massimo di BED BATH & BEYOND, INC. nell'ultimo anno è stato 1.8300. All'interno di 0.6917 - 1.8300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.7000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BED BATH & BEYOND, INC. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BED BATH & BEYOND, INC.?

Il prezzo più basso di BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) nel corso dell'anno è stato 0.6917. Confrontandolo con gli attuali 0.7499 e 0.6917 - 1.8300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BBBY-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BBBY-WT?

BED BATH & BEYOND, INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.7000 e -53.42%.

Intervallo Giornaliero
0.7105 0.7528
Intervallo Annuale
0.6917 1.8300
Chiusura Precedente
0.7000
Apertura
0.7300
Bid
0.7499
Ask
0.7529
Minimo
0.7105
Massimo
0.7528
Volume
17
Variazione giornaliera
7.13%
Variazione Mensile
-33.04%
Variazione Semestrale
-53.42%
Variazione Annuale
-53.42%
