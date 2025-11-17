- Panoramica
BBBY-WT: BED BATH & BEYOND, INC.
Il tasso di cambio BBBY-WT ha avuto una variazione del 7.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.7105 e ad un massimo di 0.7528.
Segui le dinamiche di BED BATH & BEYOND, INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BBBY-WT oggi?
Oggi le azioni BED BATH & BEYOND, INC. sono prezzate a 0.7499. Viene scambiato all'interno di 0.7105 - 0.7528, la chiusura di ieri è stata 0.7000 e il volume degli scambi ha raggiunto 17. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BBBY-WT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni BED BATH & BEYOND, INC. pagano dividendi?
BED BATH & BEYOND, INC. è attualmente valutato a 0.7499. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -53.42% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BBBY-WT.
Come acquistare azioni BBBY-WT?
Puoi acquistare azioni BED BATH & BEYOND, INC. al prezzo attuale di 0.7499. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.7499 o 0.7529, mentre 17 e 2.73% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BBBY-WT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BBBY-WT?
Investire in BED BATH & BEYOND, INC. implica considerare l'intervallo annuale 0.6917 - 1.8300 e il prezzo attuale 0.7499. Molti confrontano -33.04% e -53.42% prima di effettuare ordini su 0.7499 o 0.7529. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BBBY-WT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BED BATH & BEYOND, INC.?
Il prezzo massimo di BED BATH & BEYOND, INC. nell'ultimo anno è stato 1.8300. All'interno di 0.6917 - 1.8300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.7000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BED BATH & BEYOND, INC. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BED BATH & BEYOND, INC.?
Il prezzo più basso di BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) nel corso dell'anno è stato 0.6917. Confrontandolo con gli attuali 0.7499 e 0.6917 - 1.8300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BBBY-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BBBY-WT?
BED BATH & BEYOND, INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.7000 e -53.42%.
- Chiusura Precedente
- 0.7000
- Apertura
- 0.7300
- Bid
- 0.7499
- Ask
- 0.7529
- Minimo
- 0.7105
- Massimo
- 0.7528
- Volume
- 17
- Variazione giornaliera
- 7.13%
- Variazione Mensile
- -33.04%
- Variazione Semestrale
- -53.42%
- Variazione Annuale
- -53.42%
