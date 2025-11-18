KurseKategorien
Währungen / BBBY-WT
Zurück zum Aktien

BBBY-WT: BED BATH & BEYOND, INC.

0.6900 USD 0.0100 (1.43%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BBBY-WT hat sich für heute um -1.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.6800 bis zu einem Hoch von 0.7528 gehandelt.

Verfolgen Sie die BED BATH & BEYOND, INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BBBY-WT heute?

Die Aktie von BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) notiert heute bei 0.6900. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.6800 - 0.7528 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.7000 und das Handelsvolumen erreichte 54. Das Live-Chart von BBBY-WT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BBBY-WT Dividenden?

BED BATH & BEYOND, INC. wird derzeit mit 0.6900 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -57.14% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BBBY-WT zu verfolgen.

Wie kaufe ich BBBY-WT-Aktien?

Sie können Aktien von BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) zum aktuellen Kurs von 0.6900 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.6900 oder 0.6930 platziert, während 54 und -4.21% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BBBY-WT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BBBY-WT-Aktien?

Bei einer Investition in BED BATH & BEYOND, INC. müssen die jährliche Spanne 0.6800 - 1.8300 und der aktuelle Kurs 0.6900 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -38.39% und -57.14%, bevor sie Orders zu 0.6900 oder 0.6930 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BBBY-WT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BED BATH & BEYOND, INC.?

Der höchste Kurs von BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) im vergangenen Jahr lag bei 1.8300. Innerhalb von 0.6800 - 1.8300 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.7000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BED BATH & BEYOND, INC. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BED BATH & BEYOND, INC.?

Der niedrigste Kurs von BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.6800. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.6900 und der Spanne 0.6800 - 1.8300 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BBBY-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BBBY-WT statt?

BED BATH & BEYOND, INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.7000 und -57.14% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
0.6800 0.7528
Jahresspanne
0.6800 1.8300
Vorheriger Schlusskurs
0.7000
Eröffnung
0.7203
Bid
0.6900
Ask
0.6930
Tief
0.6800
Hoch
0.7528
Volumen
54
Tagesänderung
-1.43%
Monatsänderung
-38.39%
6-Monatsänderung
-57.14%
Jahresänderung
-57.14%
18 November, Dienstag
13:30
USD
Import Preisindex m/m
Akt
Erw
Vorh
13:30
USD
Export Preisindex m/m
Akt
Erw
Vorh
14:15
USD
Fed, Industrieproduktion m/m
Akt
Erw
Vorh
14:15
USD
Fed Industrieproduktion y/y
Akt
Erw
Vorh
15:30
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh
21:00
USD
TIC Langfristige Nettotransaktionen
Akt
Erw
$​108.6 B
Vorh
$​49.2 B