BBBY-WT: BED BATH & BEYOND, INC.
Курс BBBY-WT за сегодня изменился на 7.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.7105, а максимальная — 0.7528.
Следите за динамикой BED BATH & BEYOND, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BBBY-WT сегодня?
BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) сегодня оценивается на уровне 0.7499. Инструмент торгуется в пределах 0.7105 - 0.7528, вчерашнее закрытие составило 0.7000, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBBY-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BED BATH & BEYOND, INC.?
BED BATH & BEYOND, INC. в настоящее время оценивается в 0.7499. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -53.42% и USD. Отслеживайте движения BBBY-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции BBBY-WT?
Вы можете купить акции BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) по текущей цене 0.7499. Ордера обычно размещаются около 0.7499 или 0.7529, тогда как 17 и 2.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBBY-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BBBY-WT?
Инвестирование в BED BATH & BEYOND, INC. предполагает учет годового диапазона 0.6917 - 1.8300 и текущей цены 0.7499. Многие сравнивают -33.04% и -53.42% перед размещением ордеров на 0.7499 или 0.7529. Изучайте ежедневные изменения цены BBBY-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BED BATH & BEYOND, INC.?
Самая высокая цена BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) за последний год составила 1.8300. Акции заметно колебались в пределах 0.6917 - 1.8300, сравнение с 0.7000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BED BATH & BEYOND, INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BED BATH & BEYOND, INC.?
Самая низкая цена BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) за год составила 0.6917. Сравнение с текущими 0.7499 и 0.6917 - 1.8300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBBY-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BBBY-WT?
В прошлом BED BATH & BEYOND, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.7000 и -53.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.7000
- Open
- 0.7300
- Bid
- 0.7499
- Ask
- 0.7529
- Low
- 0.7105
- High
- 0.7528
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 7.13%
- Месячное изменение
- -33.04%
- 6-месячное изменение
- -53.42%
- Годовое изменение
- -53.42%
- Акт.
-
- Прог.
- 9.9
- Пред.
- 10.7
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.