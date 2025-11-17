КотировкиРазделы
BBBY-WT: BED BATH & BEYOND, INC.

0.7499 USD 0.0499 (7.13%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BBBY-WT за сегодня изменился на 7.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.7105, а максимальная — 0.7528.

Следите за динамикой BED BATH & BEYOND, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BBBY-WT сегодня?

BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) сегодня оценивается на уровне 0.7499. Инструмент торгуется в пределах 0.7105 - 0.7528, вчерашнее закрытие составило 0.7000, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBBY-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BED BATH & BEYOND, INC.?

BED BATH & BEYOND, INC. в настоящее время оценивается в 0.7499. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -53.42% и USD. Отслеживайте движения BBBY-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции BBBY-WT?

Вы можете купить акции BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) по текущей цене 0.7499. Ордера обычно размещаются около 0.7499 или 0.7529, тогда как 17 и 2.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBBY-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BBBY-WT?

Инвестирование в BED BATH & BEYOND, INC. предполагает учет годового диапазона 0.6917 - 1.8300 и текущей цены 0.7499. Многие сравнивают -33.04% и -53.42% перед размещением ордеров на 0.7499 или 0.7529. Изучайте ежедневные изменения цены BBBY-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BED BATH & BEYOND, INC.?

Самая высокая цена BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) за последний год составила 1.8300. Акции заметно колебались в пределах 0.6917 - 1.8300, сравнение с 0.7000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BED BATH & BEYOND, INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BED BATH & BEYOND, INC.?

Самая низкая цена BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) за год составила 0.6917. Сравнение с текущими 0.7499 и 0.6917 - 1.8300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBBY-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BBBY-WT?

В прошлом BED BATH & BEYOND, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.7000 и -53.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.7105 0.7528
Годовой диапазон
0.6917 1.8300
Предыдущее закрытие
0.7000
Open
0.7300
Bid
0.7499
Ask
0.7529
Low
0.7105
High
0.7528
Объем
17
Дневное изменение
7.13%
Месячное изменение
-33.04%
6-месячное изменение
-53.42%
Годовое изменение
-53.42%
