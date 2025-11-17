- Aperçu
BBBY-WT: BED BATH & BEYOND, INC.
Le taux de change de BBBY-WT a changé de 7.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.7105 et à un maximum de 0.7528.
Suivez la dynamique BED BATH & BEYOND, INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BBBY-WT aujourd'hui ?
L'action BED BATH & BEYOND, INC. est cotée à 0.7499 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.7105 - 0.7528, a clôturé hier à 0.7000 et son volume d'échange a atteint 17. Le graphique en temps réel du cours de BBBY-WT présente ces mises à jour.
L'action BED BATH & BEYOND, INC. verse-t-elle des dividendes ?
BED BATH & BEYOND, INC. est actuellement valorisé à 0.7499. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -53.42% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BBBY-WT.
Comment acheter des actions BBBY-WT ?
Vous pouvez acheter des actions BED BATH & BEYOND, INC. au cours actuel de 0.7499. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.7499 ou de 0.7529, le 17 et le 2.73% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BBBY-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BBBY-WT ?
Investir dans BED BATH & BEYOND, INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.6917 - 1.8300 et le prix actuel 0.7499. Beaucoup comparent -33.04% et -53.42% avant de passer des ordres à 0.7499 ou 0.7529. Consultez le graphique du cours de BBBY-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BED BATH & BEYOND, INC. ?
Le cours le plus élevé de BED BATH & BEYOND, INC. l'année dernière était 1.8300. Au cours de 0.6917 - 1.8300, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.7000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BED BATH & BEYOND, INC. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BED BATH & BEYOND, INC. ?
Le cours le plus bas de BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) sur l'année a été 0.6917. Sa comparaison avec 0.7499 et 0.6917 - 1.8300 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BBBY-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BBBY-WT a-t-elle été divisée ?
BED BATH & BEYOND, INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.7000 et -53.42% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.7000
- Ouverture
- 0.7300
- Bid
- 0.7499
- Ask
- 0.7529
- Plus Bas
- 0.7105
- Plus Haut
- 0.7528
- Volume
- 17
- Changement quotidien
- 7.13%
- Changement Mensuel
- -33.04%
- Changement à 6 Mois
- -53.42%
- Changement Annuel
- -53.42%
