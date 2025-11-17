- Visão do mercado
BBBY-WT: BED BATH & BEYOND, INC.
A taxa do BBBY-WT para hoje mudou para 7.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.7105 e o mais alto foi 0.7528.
Veja a dinâmica do par de moedas BED BATH & BEYOND, INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BBBY-WT hoje?
Hoje BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) está avaliado em 0.7499. O instrumento é negociado dentro de 0.7105 - 0.7528, o fechamento de ontem foi 0.7000, e o volume de negociação atingiu 17. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BBBY-WT em tempo real.
As ações de BED BATH & BEYOND, INC. pagam dividendos?
Atualmente BED BATH & BEYOND, INC. está avaliado em 0.7499. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -53.42% e USD. Monitore os movimentos de BBBY-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BBBY-WT?
Você pode comprar ações de BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) pelo preço atual 0.7499. Ordens geralmente são executadas perto de 0.7499 ou 0.7529, enquanto 17 e 2.73% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BBBY-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BBBY-WT?
Investir em BED BATH & BEYOND, INC. envolve considerar a faixa anual 0.6917 - 1.8300 e o preço atual 0.7499. Muitos comparam -33.04% e -53.42% antes de enviar ordens em 0.7499 ou 0.7529. Estude as mudanças diárias de preço de BBBY-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BED BATH & BEYOND, INC.?
O maior preço de BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) no último ano foi 1.8300. As ações oscilaram bastante dentro de 0.6917 - 1.8300, e a comparação com 0.7000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BED BATH & BEYOND, INC. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BED BATH & BEYOND, INC.?
O menor preço de BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) no ano foi 0.6917. A comparação com o preço atual 0.7499 e 0.6917 - 1.8300 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BBBY-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BBBY-WT?
No passado BED BATH & BEYOND, INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.7000 e -53.42% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.7000
- Open
- 0.7300
- Bid
- 0.7499
- Ask
- 0.7529
- Low
- 0.7105
- High
- 0.7528
- Volume
- 17
- Mudança diária
- 7.13%
- Mudança mensal
- -33.04%
- Mudança de 6 meses
- -53.42%
- Mudança anual
- -53.42%
