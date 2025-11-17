CotaçõesSeções
BBBY-WT: BED BATH & BEYOND, INC.

0.7499 USD 0.0499 (7.13%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BBBY-WT para hoje mudou para 7.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.7105 e o mais alto foi 0.7528.

Veja a dinâmica do par de moedas BED BATH & BEYOND, INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BBBY-WT hoje?

Hoje BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) está avaliado em 0.7499. O instrumento é negociado dentro de 0.7105 - 0.7528, o fechamento de ontem foi 0.7000, e o volume de negociação atingiu 17. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BBBY-WT em tempo real.

As ações de BED BATH & BEYOND, INC. pagam dividendos?

Atualmente BED BATH & BEYOND, INC. está avaliado em 0.7499. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -53.42% e USD. Monitore os movimentos de BBBY-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BBBY-WT?

Você pode comprar ações de BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) pelo preço atual 0.7499. Ordens geralmente são executadas perto de 0.7499 ou 0.7529, enquanto 17 e 2.73% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BBBY-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BBBY-WT?

Investir em BED BATH & BEYOND, INC. envolve considerar a faixa anual 0.6917 - 1.8300 e o preço atual 0.7499. Muitos comparam -33.04% e -53.42% antes de enviar ordens em 0.7499 ou 0.7529. Estude as mudanças diárias de preço de BBBY-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações BED BATH & BEYOND, INC.?

O maior preço de BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) no último ano foi 1.8300. As ações oscilaram bastante dentro de 0.6917 - 1.8300, e a comparação com 0.7000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BED BATH & BEYOND, INC. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações BED BATH & BEYOND, INC.?

O menor preço de BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) no ano foi 0.6917. A comparação com o preço atual 0.7499 e 0.6917 - 1.8300 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BBBY-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BBBY-WT?

No passado BED BATH & BEYOND, INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.7000 e -53.42% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.7105 0.7528
Faixa anual
0.6917 1.8300
Fechamento anterior
0.7000
Open
0.7300
Bid
0.7499
Ask
0.7529
Low
0.7105
High
0.7528
Volume
17
Mudança diária
7.13%
Mudança mensal
-33.04%
Mudança de 6 meses
-53.42%
Mudança anual
-53.42%
