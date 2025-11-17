시세섹션
통화 / BBBY-WT
BBBY-WT: BED BATH & BEYOND, INC.

0.7499 USD 0.0499 (7.13%)
부문: 다른 심볼 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BBBY-WT 환율이 오늘 7.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.7105이고 고가는 0.7528이었습니다.

BED BATH & BEYOND, INC. 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

자주 묻는 질문

오늘 BBBY-WT 주식의 가격은?

BED BATH & BEYOND, INC. 주식은 당일 0.7499에 가격이 책정되며 0.7105 - 0.7528 내에서 거래되고 어제의 종가는 0.7000 였고 거래 볼륨은 17이었습니다. BBBY-WT의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

BED BATH & BEYOND, INC. 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

BED BATH & BEYOND, INC.은 현재 0.7499로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -53.42% 및 USD를 지켜 봅니다. BBBY-WT의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

BBBY-WT 주식을 매수하는 방법은?

BED BATH & BEYOND, INC.의 주식을 현재 0.7499의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 0.7529 근처로 접수되며 17 및 2.73%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 BBBY-WT의 업데이트를 확인해 보세요.

BBBY-WT 주식에 투자하는 방법은?

BED BATH & BEYOND, INC.에 대한 투자시에는 연간 변동폭 0.6917 - 1.8300 및 현재 가격 0.7499을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -33.04% 및 -53.42%를 비교합니다. BBBY-WT 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

BED BATH & BEYOND, INC. 주식 최고가는?

지난해 BED BATH & BEYOND, INC.의 최고가는 1.8300였습니다. 0.6917 - 1.8300 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 0.7000와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 BED BATH & BEYOND, INC.의 움직임을 살펴보세요.

BED BATH & BEYOND, INC. 최저가는?

연중 BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT)의 최저 가격은 0.6917였습니다. 현재 0.7499 및 0.6917 - 1.8300와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. BBBY-WT의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

BBBY-WT 주식의 분할은 언제였는지?

BED BATH & BEYOND, INC.은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 0.7000 및 -53.42%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
0.7105 0.7528
년간 변동
0.6917 1.8300
이전 종가
0.7000
시가
0.7300
Bid
0.7499
Ask
0.7529
저가
0.7105
고가
0.7528
볼륨
17
일일 변동
7.13%
월 변동
-33.04%
6개월 변동
-53.42%
년간 변동율
-53.42%
17 11월, 월요일
13:30
USD
NY Fed 엠파이어 스테이트 제조 지수
