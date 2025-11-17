- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BBBY-WT: BED BATH & BEYOND, INC.
BBBY-WT 환율이 오늘 7.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.7105이고 고가는 0.7528이었습니다.
BED BATH & BEYOND, INC. 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
자주 묻는 질문
오늘 BBBY-WT 주식의 가격은?
BED BATH & BEYOND, INC. 주식은 당일 0.7499에 가격이 책정되며 0.7105 - 0.7528 내에서 거래되고 어제의 종가는 0.7000 였고 거래 볼륨은 17이었습니다. BBBY-WT의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
BED BATH & BEYOND, INC. 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
BED BATH & BEYOND, INC.은 현재 0.7499로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -53.42% 및 USD를 지켜 봅니다. BBBY-WT의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
BBBY-WT 주식을 매수하는 방법은?
BED BATH & BEYOND, INC.의 주식을 현재 0.7499의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 0.7529 근처로 접수되며 17 및 2.73%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 BBBY-WT의 업데이트를 확인해 보세요.
BBBY-WT 주식에 투자하는 방법은?
BED BATH & BEYOND, INC.에 대한 투자시에는 연간 변동폭 0.6917 - 1.8300 및 현재 가격 0.7499을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -33.04% 및 -53.42%를 비교합니다. BBBY-WT 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
BED BATH & BEYOND, INC. 주식 최고가는?
지난해 BED BATH & BEYOND, INC.의 최고가는 1.8300였습니다. 0.6917 - 1.8300 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 0.7000와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 BED BATH & BEYOND, INC.의 움직임을 살펴보세요.
BED BATH & BEYOND, INC. 최저가는?
연중 BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT)의 최저 가격은 0.6917였습니다. 현재 0.7499 및 0.6917 - 1.8300와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. BBBY-WT의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
BBBY-WT 주식의 분할은 언제였는지?
BED BATH & BEYOND, INC.은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 0.7000 및 -53.42%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 0.7000
- 시가
- 0.7300
- Bid
- 0.7499
- Ask
- 0.7529
- 저가
- 0.7105
- 고가
- 0.7528
- 볼륨
- 17
- 일일 변동
- 7.13%
- 월 변동
- -33.04%
- 6개월 변동
- -53.42%
- 년간 변동율
- -53.42%
- 활동
-
- 예측값
- 9.9
- 훑어보기
- 10.7
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기