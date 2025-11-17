CotizacionesSecciones
BBBY-WT: BED BATH & BEYOND, INC.

0.7499 USD 0.0499 (7.13%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BBBY-WT de hoy ha cambiado un 7.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.7105, mientras que el máximo ha alcanzado 0.7528.

Siga la dinámica de la pareja de divisas BED BATH & BEYOND, INC.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de BBBY-WT hoy?

BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) se evalúa hoy en 0.7499. El instrumento se negocia dentro de 0.7105 - 0.7528; el cierre de ayer ha sido 0.7000 y el volumen comercial ha alcanzado 17. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BBBY-WT en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de BED BATH & BEYOND, INC.?

BED BATH & BEYOND, INC. se evalúa actualmente en 0.7499. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -53.42% y USD. Monitoree los movimientos de BBBY-WT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de BBBY-WT?

Puede comprar acciones de BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) al precio actual de 0.7499. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.7499 o 0.7529, mientras que 17 y 2.73% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BBBY-WT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de BBBY-WT?

Invertir en BED BATH & BEYOND, INC. implica tener en cuenta el rango anual 0.6917 - 1.8300 y el precio actual 0.7499. Muchos comparan -33.04% y -53.42% antes de colocar órdenes en 0.7499 o 0.7529. Estudie los cambios diarios de precios de BBBY-WT en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BED BATH & BEYOND, INC.?

El precio más alto de BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) en el último año ha sido 1.8300. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.6917 - 1.8300, una comparación con 0.7000 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de BED BATH & BEYOND, INC. en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BED BATH & BEYOND, INC.?

El precio más bajo de BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) para el año ha sido 0.6917. La comparación con los actuales 0.7499 y 0.6917 - 1.8300 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BBBY-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BBBY-WT?

En el pasado, BED BATH & BEYOND, INC. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.7000 y -53.42% después de las acciones corporativas.

Rango diario
0.7105 0.7528
Rango anual
0.6917 1.8300
Cierres anteriores
0.7000
Open
0.7300
Bid
0.7499
Ask
0.7529
Low
0.7105
High
0.7528
Volumen
17
Cambio diario
7.13%
Cambio mensual
-33.04%
Cambio a 6 meses
-53.42%
Cambio anual
-53.42%
