- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BBBY-WT: BED BATH & BEYOND, INC.
El tipo de cambio de BBBY-WT de hoy ha cambiado un 7.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.7105, mientras que el máximo ha alcanzado 0.7528.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BED BATH & BEYOND, INC.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BBBY-WT hoy?
BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) se evalúa hoy en 0.7499. El instrumento se negocia dentro de 0.7105 - 0.7528; el cierre de ayer ha sido 0.7000 y el volumen comercial ha alcanzado 17. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BBBY-WT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de BED BATH & BEYOND, INC.?
BED BATH & BEYOND, INC. se evalúa actualmente en 0.7499. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -53.42% y USD. Monitoree los movimientos de BBBY-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BBBY-WT?
Puede comprar acciones de BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) al precio actual de 0.7499. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.7499 o 0.7529, mientras que 17 y 2.73% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BBBY-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BBBY-WT?
Invertir en BED BATH & BEYOND, INC. implica tener en cuenta el rango anual 0.6917 - 1.8300 y el precio actual 0.7499. Muchos comparan -33.04% y -53.42% antes de colocar órdenes en 0.7499 o 0.7529. Estudie los cambios diarios de precios de BBBY-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BED BATH & BEYOND, INC.?
El precio más alto de BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) en el último año ha sido 1.8300. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.6917 - 1.8300, una comparación con 0.7000 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de BED BATH & BEYOND, INC. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BED BATH & BEYOND, INC.?
El precio más bajo de BED BATH & BEYOND, INC. (BBBY-WT) para el año ha sido 0.6917. La comparación con los actuales 0.7499 y 0.6917 - 1.8300 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BBBY-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BBBY-WT?
En el pasado, BED BATH & BEYOND, INC. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.7000 y -53.42% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.7000
- Open
- 0.7300
- Bid
- 0.7499
- Ask
- 0.7529
- Low
- 0.7105
- High
- 0.7528
- Volumen
- 17
- Cambio diario
- 7.13%
- Cambio mensual
- -33.04%
- Cambio a 6 meses
- -53.42%
- Cambio anual
- -53.42%
- Act.
-
- Pronós.
- 9.9
- Prev.
- 10.7
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.