AVAV: AeroVironment Inc

278.55 USD 4.88 (1.72%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AVAV fiyatı bugün -1.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 277.94 ve Yüksek fiyatı olarak 289.37 aralığında işlem gördü.

AeroVironment Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
277.94 289.37
Yıllık aralık
102.25 295.90
Önceki kapanış
283.43
Açılış
284.00
Satış
278.55
Alış
278.85
Düşük
277.94
Yüksek
289.37
Hacim
2.726 K
Günlük değişim
-1.72%
Aylık değişim
16.30%
6 aylık değişim
133.84%
Yıllık değişim
38.75%
21 Eylül, Pazar