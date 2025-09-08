Валюты / AVAV
AVAV: AeroVironment Inc
265.87 USD 14.83 (5.91%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVAV за сегодня изменился на 5.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 253.14, а максимальная — 266.42.
Следите за динамикой AeroVironment Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
253.14 266.42
Годовой диапазон
102.25 295.90
- Предыдущее закрытие
- 251.04
- Open
- 254.22
- Bid
- 265.87
- Ask
- 266.17
- Low
- 253.14
- High
- 266.42
- Объем
- 2.864 K
- Дневное изменение
- 5.91%
- Месячное изменение
- 11.01%
- 6-месячное изменение
- 123.20%
- Годовое изменение
- 32.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.