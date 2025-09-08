КотировкиРазделы
AVAV: AeroVironment Inc

265.87 USD 14.83 (5.91%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AVAV за сегодня изменился на 5.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 253.14, а максимальная — 266.42.

Следите за динамикой AeroVironment Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
253.14 266.42
Годовой диапазон
102.25 295.90
Предыдущее закрытие
251.04
Open
254.22
Bid
265.87
Ask
266.17
Low
253.14
High
266.42
Объем
2.864 K
Дневное изменение
5.91%
Месячное изменение
11.01%
6-месячное изменение
123.20%
Годовое изменение
32.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.