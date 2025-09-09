CotizacionesSecciones
AVAV
AVAV: AeroVironment Inc

272.07 USD 6.20 (2.33%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AVAV de hoy ha cambiado un 2.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 262.39, mientras que el máximo ha alcanzado 274.52.

Siga la dinámica de la pareja de divisas AeroVironment Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
262.39 274.52
Rango anual
102.25 295.90
Cierres anteriores
265.87
Open
265.92
Bid
272.07
Ask
272.37
Low
262.39
High
274.52
Volumen
2.424 K
Cambio diario
2.33%
Cambio mensual
13.60%
Cambio a 6 meses
128.40%
Cambio anual
35.53%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B