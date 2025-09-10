QuotazioniSezioni
Valute / AVAV
Tornare a Azioni

AVAV: AeroVironment Inc

284.61 USD 6.06 (2.18%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVAV ha avuto una variazione del 2.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 277.83 e ad un massimo di 286.83.

Segui le dinamiche di AeroVironment Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVAV News

Intervallo Giornaliero
277.83 286.83
Intervallo Annuale
102.25 295.90
Chiusura Precedente
278.55
Apertura
278.25
Bid
284.61
Ask
284.91
Minimo
277.83
Massimo
286.83
Volume
776
Variazione giornaliera
2.18%
Variazione Mensile
18.84%
Variazione Semestrale
138.93%
Variazione Annuale
41.77%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev