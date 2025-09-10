Valute / AVAV
AVAV: AeroVironment Inc
284.61 USD 6.06 (2.18%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AVAV ha avuto una variazione del 2.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 277.83 e ad un massimo di 286.83.
Segui le dinamiche di AeroVironment Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
277.83 286.83
Intervallo Annuale
102.25 295.90
- Chiusura Precedente
- 278.55
- Apertura
- 278.25
- Bid
- 284.61
- Ask
- 284.91
- Minimo
- 277.83
- Massimo
- 286.83
- Volume
- 776
- Variazione giornaliera
- 2.18%
- Variazione Mensile
- 18.84%
- Variazione Semestrale
- 138.93%
- Variazione Annuale
- 41.77%