AVAV
AVAV: AeroVironment Inc
283.43 USD 11.36 (4.18%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVAV hat sich für heute um 4.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 275.81 bis zu einem Hoch von 288.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die AeroVironment Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AVAV News
Tagesspanne
275.81 288.00
Jahresspanne
102.25 295.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 272.07
- Eröffnung
- 278.42
- Bid
- 283.43
- Ask
- 283.73
- Tief
- 275.81
- Hoch
- 288.00
- Volumen
- 3.339 K
- Tagesänderung
- 4.18%
- Monatsänderung
- 18.34%
- 6-Monatsänderung
- 137.94%
- Jahresänderung
- 41.19%
