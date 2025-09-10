KurseKategorien
AVAV: AeroVironment Inc

283.43 USD 11.36 (4.18%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AVAV hat sich für heute um 4.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 275.81 bis zu einem Hoch von 288.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die AeroVironment Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
275.81 288.00
Jahresspanne
102.25 295.90
Vorheriger Schlusskurs
272.07
Eröffnung
278.42
Bid
283.43
Ask
283.73
Tief
275.81
Hoch
288.00
Volumen
3.339 K
Tagesänderung
4.18%
Monatsänderung
18.34%
6-Monatsänderung
137.94%
Jahresänderung
41.19%
