Devises / AVAV
AVAV: AeroVironment Inc

278.55 USD 4.88 (1.72%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AVAV a changé de -1.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 277.94 et à un maximum de 289.37.

Suivez la dynamique AeroVironment Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
277.94 289.37
Range Annuel
102.25 295.90
Clôture Précédente
283.43
Ouverture
284.00
Bid
278.55
Ask
278.85
Plus Bas
277.94
Plus Haut
289.37
Volume
2.726 K
Changement quotidien
-1.72%
Changement Mensuel
16.30%
Changement à 6 Mois
133.84%
Changement Annuel
38.75%
20 septembre, samedi