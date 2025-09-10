Devises / AVAV
AVAV: AeroVironment Inc
278.55 USD 4.88 (1.72%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AVAV a changé de -1.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 277.94 et à un maximum de 289.37.
Suivez la dynamique AeroVironment Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AVAV Nouvelles
- Why AeroVironment Stock Is Skyrocketing This Week
- AeroVironment wins U.S. Space Force contract for BADGER antenna systems
- L’ETF ARK de Cathie Wood mise sur Brera Holdings et se décharge des actions Roku
- Cathie Wood, ARK Shift Defense Holdings As U.S. Reclassifies Drones
- AeroVironment signe un partenariat technologique de défense avec le NCSIST de Taïwan
- AeroVironment signs defense tech partnership with Taiwan’s NCSIST
- BofA optimiste sur AeroVironment grâce à l’initiative américaine sur les drones
- BofA bullish on AeroVironment on U.S. drone push
- Small US defense stocks soar on rush for next-gen battlefield tech
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- L’ETF ARK de Cathie Wood se concentre sur l’achat d’actions CRSP et BEAM
- AeroVironment chez RBC Capital Market : S’adapter aux évolutions du secteur de la défense
- AeroVironment at RBC Capital Market’s: Embracing Defense Shifts
- Why AeroVironment Shares Are Up Today
- L’action de Mercury Systems atteint un sommet de 52 semaines à 74,13 USD
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Top Drone Tech Stocks Well-Positioned for Long-Term Growth
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Le Switchblade 600 d’AeroVironment lancé avec succès depuis un MQ-9A
- AeroVironment’s Switchblade 600 successfully air-launched from MQ-9A
- AeroVironment (AVAV) Q1 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- AeroVironment Stock: Strong Growth, Weak Margins, Better Buy (Upgrade) (NASDAQ:AVAV)
- Stock Market Today: Dow Slips As Inflation Report Looms; Nvidia Jumps, Oracle Soars (Live Coverage)
- AeroVironment Revenue Jumps 140 Percent
Range quotidien
277.94 289.37
Range Annuel
102.25 295.90
- Clôture Précédente
- 283.43
- Ouverture
- 284.00
- Bid
- 278.55
- Ask
- 278.85
- Plus Bas
- 277.94
- Plus Haut
- 289.37
- Volume
- 2.726 K
- Changement quotidien
- -1.72%
- Changement Mensuel
- 16.30%
- Changement à 6 Mois
- 133.84%
- Changement Annuel
- 38.75%
20 septembre, samedi