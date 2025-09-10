통화 / AVAV
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AVAV: AeroVironment Inc
278.55 USD 4.88 (1.72%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AVAV 환율이 오늘 -1.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 277.94이고 고가는 289.37이었습니다.
AeroVironment Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVAV News
- Why AeroVironment Stock Is Skyrocketing This Week
- AeroVironment wins U.S. Space Force contract for BADGER antenna systems
- 캐시 우드의 ARK ETF, 브레라 홀딩스 집중, 로쿠 매도
- Cathie Wood, ARK Shift Defense Holdings As U.S. Reclassifies Drones
- 에어로 바이론먼트, 대만 NCSIST와 기술 협력 계약
- AeroVironment signs defense tech partnership with Taiwan’s NCSIST
- 뱅크오브아메리카, 미국 드론 확대에 따른 에어로바이로먼트에 낙관적 전망
- BofA bullish on AeroVironment on U.S. drone push
- Small US defense stocks soar on rush for next-gen battlefield tech
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- 캐시 우드의 ARK ETF, CRSP, BEAM 주식 매수에 집중
- 에어로 바이론먼트, 방위산업 변화 수용
- AeroVironment at RBC Capital Market’s: Embracing Defense Shifts
- Why AeroVironment Shares Are Up Today
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Top Drone Tech Stocks Well-Positioned for Long-Term Growth
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- AeroVironment’s Switchblade 600 successfully air-launched from MQ-9A
- AeroVironment (AVAV) Q1 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- AeroVironment Stock: Strong Growth, Weak Margins, Better Buy (Upgrade) (NASDAQ:AVAV)
- Stock Market Today: Dow Slips As Inflation Report Looms; Nvidia Jumps, Oracle Soars (Live Coverage)
- AeroVironment Revenue Jumps 140 Percent
- AeroVironment stock rating reiterated at Buy by Stifel despite award delays
- AeroVironment stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
일일 변동 비율
277.94 289.37
년간 변동
102.25 295.90
- 이전 종가
- 283.43
- 시가
- 284.00
- Bid
- 278.55
- Ask
- 278.85
- 저가
- 277.94
- 고가
- 289.37
- 볼륨
- 2.726 K
- 일일 변동
- -1.72%
- 월 변동
- 16.30%
- 6개월 변동
- 133.84%
- 년간 변동율
- 38.75%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K