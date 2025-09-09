Moedas / AVAV
AVAV: AeroVironment Inc
279.40 USD 7.33 (2.69%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AVAV para hoje mudou para 2.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 275.81 e o mais alto foi 282.76.
Veja a dinâmica do par de moedas AeroVironment Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVAV Notícias
- BofA bullish on AeroVironment on U.S. drone push
- Small US defense stocks soar on rush for next-gen battlefield tech
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- ETF da Cathie Wood foca em compras de ações CRSP e BEAM
- AeroVironment na RBC Capital Market’s: adaptando-se às mudanças no setor de defesa
- AeroVironment at RBC Capital Market’s: Embracing Defense Shifts
- Why AeroVironment Shares Are Up Today
- Ações da Mercury Systems atingem máxima de 52 semanas a US$ 74,13
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Top Drone Tech Stocks Well-Positioned for Long-Term Growth
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- AeroVironment’s Switchblade 600 successfully air-launched from MQ-9A
- AeroVironment (AVAV) Q1 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- AeroVironment Stock: Strong Growth, Weak Margins, Better Buy (Upgrade) (NASDAQ:AVAV)
- Stock Market Today: Dow Slips As Inflation Report Looms; Nvidia Jumps, Oracle Soars (Live Coverage)
- AeroVironment Revenue Jumps 140 Percent
- AeroVironment stock rating reiterated at Buy by Stifel despite award delays
- AeroVironment stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- AeroVironment, Inc. (AVAV) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- AeroVironment (AVAV) Q1 Earnings Lag Estimates
- AeroVironment Stock Flat After Mixed Q1 Results: EPS Miss, Revenues Beat - AeroVironment (NASDAQ:AVAV)
- AeroVironment Q1 FY2026 slides: Strong revenue growth amid EPS decline
- AeroVironment beats Q1 estimates, reaffirms strong fiscal 2026 outlook
- AeroVironment earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
Faixa diária
275.81 282.76
Faixa anual
102.25 295.90
- Fechamento anterior
- 272.07
- Open
- 278.42
- Bid
- 279.40
- Ask
- 279.70
- Low
- 275.81
- High
- 282.76
- Volume
- 246
- Mudança diária
- 2.69%
- Mudança mensal
- 16.66%
- Mudança de 6 meses
- 134.55%
- Mudança anual
- 39.18%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh