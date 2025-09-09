通貨 / AVAV
AVAV: AeroVironment Inc
283.43 USD 11.36 (4.18%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AVAVの今日の為替レートは、4.18%変化しました。日中、通貨は1あたり275.81の安値と288.00の高値で取引されました。
AeroVironment Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AVAV News
- Cathie Wood, ARK Shift Defense Holdings As U.S. Reclassifies Drones
- AeroVironment、台湾NCISTと防衛技術パートナーシップを締結
- AeroVironment signs defense tech partnership with Taiwan’s NCSIST
- BofA bullish on AeroVironment on U.S. drone push
- Small US defense stocks soar on rush for next-gen battlefield tech
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- キャシー・ウッドのARK ETF、CRSPとBEAM株の買い付けに注力
- AeroVironment、RBCキャピタル・マーケットにて防衛シフトを受け入れる
- AeroVironment at RBC Capital Market’s: Embracing Defense Shifts
- Why AeroVironment Shares Are Up Today
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Top Drone Tech Stocks Well-Positioned for Long-Term Growth
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- AeroVironment’s Switchblade 600 successfully air-launched from MQ-9A
- AeroVironment (AVAV) Q1 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- AeroVironment Stock: Strong Growth, Weak Margins, Better Buy (Upgrade) (NASDAQ:AVAV)
- Stock Market Today: Dow Slips As Inflation Report Looms; Nvidia Jumps, Oracle Soars (Live Coverage)
- AeroVironment Revenue Jumps 140 Percent
- AeroVironment stock rating reiterated at Buy by Stifel despite award delays
- AeroVironment stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- AeroVironment, Inc. (AVAV) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- AeroVironment (AVAV) Q1 Earnings Lag Estimates
- AeroVironment Stock Flat After Mixed Q1 Results: EPS Miss, Revenues Beat - AeroVironment (NASDAQ:AVAV)
- AeroVironment Q1 FY2026 slides: Strong revenue growth amid EPS decline
1日のレンジ
275.81 288.00
1年のレンジ
102.25 295.90
- 以前の終値
- 272.07
- 始値
- 278.42
- 買値
- 283.43
- 買値
- 283.73
- 安値
- 275.81
- 高値
- 288.00
- 出来高
- 3.339 K
- 1日の変化
- 4.18%
- 1ヶ月の変化
- 18.34%
- 6ヶ月の変化
- 137.94%
- 1年の変化
- 41.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K