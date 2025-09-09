クォートセクション
通貨 / AVAV
AVAV: AeroVironment Inc

283.43 USD 11.36 (4.18%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AVAVの今日の為替レートは、4.18%変化しました。日中、通貨は1あたり275.81の安値と288.00の高値で取引されました。

AeroVironment Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
275.81 288.00
1年のレンジ
102.25 295.90
以前の終値
272.07
始値
278.42
買値
283.43
買値
283.73
安値
275.81
高値
288.00
出来高
3.339 K
1日の変化
4.18%
1ヶ月の変化
18.34%
6ヶ月の変化
137.94%
1年の変化
41.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K