Dövizler / ARKW
ARKW: ARK Next Generation Internet ETF
173.50 USD 2.89 (1.69%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ARKW fiyatı bugün 1.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 172.32 ve Yüksek fiyatı olarak 174.74 aralığında işlem gördü.
ARK Next Generation Internet ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
172.32 174.74
Yıllık aralık
78.73 174.74
- Önceki kapanış
- 170.61
- Açılış
- 172.93
- Satış
- 173.50
- Alış
- 173.80
- Düşük
- 172.32
- Yüksek
- 174.74
- Hacim
- 1.388 K
- Günlük değişim
- 1.69%
- Aylık değişim
- 13.41%
- 6 aylık değişim
- 82.19%
- Yıllık değişim
- 102.33%
21 Eylül, Pazar