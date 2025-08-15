FiyatlarBölümler
Dövizler / ARKW
Geri dön - Hisse senetleri

ARKW: ARK Next Generation Internet ETF

173.50 USD 2.89 (1.69%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ARKW fiyatı bugün 1.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 172.32 ve Yüksek fiyatı olarak 174.74 aralığında işlem gördü.

ARK Next Generation Internet ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARKW haberleri

Günlük aralık
172.32 174.74
Yıllık aralık
78.73 174.74
Önceki kapanış
170.61
Açılış
172.93
Satış
173.50
Alış
173.80
Düşük
172.32
Yüksek
174.74
Hacim
1.388 K
Günlük değişim
1.69%
Aylık değişim
13.41%
6 aylık değişim
82.19%
Yıllık değişim
102.33%
21 Eylül, Pazar