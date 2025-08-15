ARKW fiyatı bugün 1.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 172.32 ve Yüksek fiyatı olarak 174.74 aralığında işlem gördü.

ARK Next Generation Internet ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.