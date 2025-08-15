Währungen / ARKW
ARKW: ARK Next Generation Internet ETF
172.88 USD 2.27 (1.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARKW hat sich für heute um 1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 172.32 bis zu einem Hoch von 174.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die ARK Next Generation Internet ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
172.32 174.74
Jahresspanne
78.73 174.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 170.61
- Eröffnung
- 172.93
- Bid
- 172.88
- Ask
- 173.18
- Tief
- 172.32
- Hoch
- 174.74
- Volumen
- 1.166 K
- Tagesänderung
- 1.33%
- Monatsänderung
- 13.00%
- 6-Monatsänderung
- 81.54%
- Jahresänderung
- 101.61%
