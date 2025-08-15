KurseKategorien
ARKW: ARK Next Generation Internet ETF

172.88 USD 2.27 (1.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARKW hat sich für heute um 1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 172.32 bis zu einem Hoch von 174.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die ARK Next Generation Internet ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
172.32 174.74
Jahresspanne
78.73 174.74
Vorheriger Schlusskurs
170.61
Eröffnung
172.93
Bid
172.88
Ask
173.18
Tief
172.32
Hoch
174.74
Volumen
1.166 K
Tagesänderung
1.33%
Monatsänderung
13.00%
6-Monatsänderung
81.54%
Jahresänderung
101.61%
