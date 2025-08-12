货币 / ARKW
ARKW: ARK Next Generation Internet ETF
166.86 USD 0.17 (0.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ARKW汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点163.58和高点167.51进行交易。
关注ARK Next Generation Internet ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARKW新闻
- 凯茜·伍德的ARK ETF买入AMD并卖出Tempus股票
- Cathie Wood的ARK在市场变化中买入Klarna股票，卖出Tempus AI
- BMNR, BLSH: Cathie Wood Bets $23M on Crypto Stocks, Trims Stakes in Roku, DraftKings, and Teradyne - TipRanks.com
- Cathie Wood Unloads DraftKings. NFL Season Prompts This Target Raise.
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- NTLA, DKNG: Cathie Wood Bets Millions on Biotech, Continues Dumping DraftKings Stock - TipRanks.com
- Cathie Wood Invests $4M in This Biotech Stock, Trims Stakes in Roku and DraftKings - TipRanks.com
- 比特币今日价格：小幅上涨至$113,000，市场重新聚焦美联储降息预期
- Cathie Wood’s ARK ETF bolsters Bitmine and CRISPR stock holdings
- Cathie Wood Dumps Shopify and Coinbase, Bets Bigger on PagerDuty
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Cathie Wood Sells Shopify and Coinbase Stocks, Adds to PagerDuty (PD) Stake, 8/23/25 - TipRanks.com
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- Cathie Wood Sells Roku Stock, Doubles Down on Biotech Bets - TipRanks.com
- ARKW: Aggressive, Highly Volatile Tech Growth Play With Bitcoin Exposure (BATS:ARKW)
- CRWV and RBLX: Cathie Wood Invests Over $27 Million in Tech Stocks - TipRanks.com
- Cathie Wood Buys the Dip in CoreWeave Stock (CRWV) While Wall Street Remains Cautious - TipRanks.com
- Cathie Wood Just Bought 2.5 Million Shares of This IPO Company
- Cathie Wood Buys Deere Stock (DE) on Post-Earnings Dip, Builds Stake in Exact Sciences and Robinhood Stocks - TipRanks.com
- Cathie Wood's ARK ETFs See Record Investor Rush
- Bitcoin Hits New High; Cathie Wood's Bullish IPO Purchase
- Cathie Wood ‘Buys the Dip’ in Block Stock; Sells Shopify Shares - TipRanks.com
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
日范围
163.58 167.51
年范围
78.73 167.51
- 前一天收盘价
- 166.69
- 开盘价
- 166.56
- 卖价
- 166.86
- 买价
- 167.16
- 最低价
- 163.58
- 最高价
- 167.51
- 交易量
- 259
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 9.07%
- 6个月变化
- 75.22%
- 年变化
- 94.59%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B