통화 / ARKW
ARKW: ARK Next Generation Internet ETF
173.50 USD 2.89 (1.69%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ARKW 환율이 오늘 1.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 172.32이고 고가는 174.74이었습니다.
ARK Next Generation Internet ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
172.32 174.74
년간 변동
78.73 174.74
- 이전 종가
- 170.61
- 시가
- 172.93
- Bid
- 173.50
- Ask
- 173.80
- 저가
- 172.32
- 고가
- 174.74
- 볼륨
- 1.388 K
- 일일 변동
- 1.69%
- 월 변동
- 13.41%
- 6개월 변동
- 82.19%
- 년간 변동율
- 102.33%
20 9월, 토요일