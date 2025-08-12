Divisas / ARKW
ARKW: ARK Next Generation Internet ETF
166.86 USD 0.17 (0.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ARKW de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 163.58, mientras que el máximo ha alcanzado 167.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ARK Next Generation Internet ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
163.58 167.51
Rango anual
78.73 167.51
- Cierres anteriores
- 166.69
- Open
- 166.56
- Bid
- 166.86
- Ask
- 167.16
- Low
- 163.58
- High
- 167.51
- Volumen
- 259
- Cambio diario
- 0.10%
- Cambio mensual
- 9.07%
- Cambio a 6 meses
- 75.22%
- Cambio anual
- 94.59%
