CotizacionesSecciones
Divisas / ARKW
Volver a Acciones

ARKW: ARK Next Generation Internet ETF

166.86 USD 0.17 (0.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ARKW de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 163.58, mientras que el máximo ha alcanzado 167.51.

Siga la dinámica de la pareja de divisas ARK Next Generation Internet ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARKW News

Rango diario
163.58 167.51
Rango anual
78.73 167.51
Cierres anteriores
166.69
Open
166.56
Bid
166.86
Ask
167.16
Low
163.58
High
167.51
Volumen
259
Cambio diario
0.10%
Cambio mensual
9.07%
Cambio a 6 meses
75.22%
Cambio anual
94.59%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B