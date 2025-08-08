Moedas / ARKW
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ARKW: ARK Next Generation Internet ETF
170.61 USD 3.75 (2.25%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ARKW para hoje mudou para 2.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 168.44 e o mais alto foi 171.22.
Veja a dinâmica do par de moedas ARK Next Generation Internet ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARKW Notícias
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- BMNR, BLSH: Cathie Wood Bets $23M on Crypto Stocks, Trims Stakes in Roku, DraftKings, and Teradyne - TipRanks.com
- Cathie Wood Unloads DraftKings. NFL Season Prompts This Target Raise.
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- NTLA, DKNG: Cathie Wood Bets Millions on Biotech, Continues Dumping DraftKings Stock - TipRanks.com
- Cathie Wood Invests $4M in This Biotech Stock, Trims Stakes in Roku and DraftKings - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF bolsters Bitmine and CRISPR stock holdings
- Cathie Wood Dumps Shopify and Coinbase, Bets Bigger on PagerDuty
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Cathie Wood Sells Shopify and Coinbase Stocks, Adds to PagerDuty (PD) Stake, 8/23/25 - TipRanks.com
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- Cathie Wood Sells Roku Stock, Doubles Down on Biotech Bets - TipRanks.com
- ARKW: Aggressive, Highly Volatile Tech Growth Play With Bitcoin Exposure (BATS:ARKW)
- CRWV and RBLX: Cathie Wood Invests Over $27 Million in Tech Stocks - TipRanks.com
- Cathie Wood Buys the Dip in CoreWeave Stock (CRWV) While Wall Street Remains Cautious - TipRanks.com
- Cathie Wood Just Bought 2.5 Million Shares of This IPO Company
- Cathie Wood Buys Deere Stock (DE) on Post-Earnings Dip, Builds Stake in Exact Sciences and Robinhood Stocks - TipRanks.com
- Cathie Wood's ARK ETFs See Record Investor Rush
- Bitcoin Hits New High; Cathie Wood's Bullish IPO Purchase
- Cathie Wood ‘Buys the Dip’ in Block Stock; Sells Shopify Shares - TipRanks.com
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Cathie Wood’s Friday Flurry: Buys TTD and CRSP, Sells Roblox and Palantir Stocks - TipRanks.com
- Tracking Cathie Wood’s ARK Invest 13F Portfolio – Q2 2025 Update (BATS:ARKK)
Faixa diária
168.44 171.22
Faixa anual
78.73 171.22
- Fechamento anterior
- 166.86
- Open
- 168.53
- Bid
- 170.61
- Ask
- 170.91
- Low
- 168.44
- High
- 171.22
- Volume
- 576
- Mudança diária
- 2.25%
- Mudança mensal
- 11.52%
- Mudança de 6 meses
- 79.16%
- Mudança anual
- 98.96%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh