ARKW: ARK Next Generation Internet ETF

166.69 USD 1.19 (0.72%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ARKW за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 164.91, а максимальная — 166.89.

Следите за динамикой ARK Next Generation Internet ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
164.91 166.89
Годовой диапазон
78.73 166.89
Предыдущее закрытие
165.50
Open
166.59
Bid
166.69
Ask
166.99
Low
164.91
High
166.89
Объем
348
Дневное изменение
0.72%
Месячное изменение
8.95%
6-месячное изменение
75.04%
Годовое изменение
94.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.