Валюты / ARKW
ARKW: ARK Next Generation Internet ETF
166.69 USD 1.19 (0.72%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARKW за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 164.91, а максимальная — 166.89.
Следите за динамикой ARK Next Generation Internet ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ARKW
Дневной диапазон
164.91 166.89
Годовой диапазон
78.73 166.89
- Предыдущее закрытие
- 165.50
- Open
- 166.59
- Bid
- 166.69
- Ask
- 166.99
- Low
- 164.91
- High
- 166.89
- Объем
- 348
- Дневное изменение
- 0.72%
- Месячное изменение
- 8.95%
- 6-месячное изменение
- 75.04%
- Годовое изменение
- 94.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.